Курорты Крыма вошли в топ-10 лучших направлений для семейного отдыха в августе

Феодосия Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Феодосия, Ялта, Евпатория, Алушта и Судак попали в список локаций для поездок с детьми на последний месяц лета 2026.

«Лидером списка стал Сочи, второе место заняла Анапа. Замкнула тройку лидеров крымская Феодосия», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ обнародовали рейтинг самых востребованных курортов для отдыха с детьми под занавес лета.

Топ-10 направлений для отдыха с детьми в августе 2026:

Сочи, 6264;

Анапа, 5743;

Феодосия, 5592;

Ялта, 7721;

Геленджик, 7778;

Евпатория, 5527;

Санкт-Петербург, 6916;

Алушта, 6732;

Судак, 6015;

Ейск, 5423.

В рейтинге указана средняя стоимость одной ночи проживания в рублях.