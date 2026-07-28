Курорты Крыма вошли в топ-10 лучших направлений для семейного отдыха в августе

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Феодосия, Ялта, Евпатория, Алушта и Судак попали в список локаций для поездок с детьми на последний месяц лета 2026.
«Лидером списка стал Сочи, второе место заняла Анапа. Замкнула тройку лидеров крымская Феодосия», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ обнародовали рейтинг самых востребованных курортов для отдыха с детьми под занавес лета.
Топ-10 направлений для отдыха с детьми в августе 2026:
Сочи, 6264;
Анапа, 5743;
Феодосия, 5592;
Ялта, 7721;
Геленджик, 7778;
Евпатория, 5527;
Санкт-Петербург, 6916;
Алушта, 6732;
Судак, 6015;
Ейск, 5423.
В рейтинге указана средняя стоимость одной ночи проживания в рублях.