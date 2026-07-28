Из-за атаки ВСУ часть Крыма осталась без света

Из-за атаки ВСУ Крым частично остался без электричества 28 июля Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, из-за атаки ВСУ Крым частично остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Ночью украинские беспилотники атаковали энергообъекты Восточного Крыма. Из-за этого часть населенных пунктов оказалась обесточенной.

«Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной», – говорится в сообщении.

По всему Крыму действуют ограничения энергоснабжения. Отключения происходят оперативно. Это зависит от ситуации в энергорайонах. Энергетики круглосуточно восстанавливают электрическую сеть.