Бил по голове камнем: в Севастополе строитель напал на туристку из Москвы

В Севастополе приезжий строитель с камнем напал на 65-летнюю туристку из Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе полицейские задержали 34-летнего приезжего строителя, подозреваемого в нападении на 65-летнюю туристку из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Пьяный строитель находился на необорудованном безлюдном пляже. Он напал на москвичку, которая после водных процедур возвращалась домой к родственникам. Приезжий несколько раз ударил женщину по голове, в том числе камнем. Кроме того, нападавший совершил в отношении пострадавшей действия сексуального характера.

«Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу и в полицию», – рассказали в МВД.

В ведомстве заверили, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Строителя задержали и доставили в отдел полиции.