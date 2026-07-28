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НовостиЧто происходит28 июля 2026 8:34

За неделю в Крыму произошло 24 ДТП: погибли семь человек, 30 пострадали

Семь человек погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Крыму за неделю
Алексей ЕЛАГИН
Семь человек погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Крыму за неделю

Семь человек погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Крыму за неделю

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 20 по 26 июля в результате ДТП, которые произошли в Крыму, погибли в общей сложности семь человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За неделю в Крыму произошло 24 ДТП. В результате этих происшествий погибли семь человек. Кроме того, еще 30 пострадали. Травмы получили 26 взрослых и четверо детей.

С участием пешеходов произошло пять ДТП. В результате пострадали трое взрослых и ребенок, еще один человек погиб.

«Пресечено 193 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что 18 человек сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.