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НовостиЧто происходит28 июля 2026 8:55

Симферополец сливал СБУ данные о российских военных: его будут судить

Собиравший данные о российских военных симферополец пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
Собиравший данные о российских военных симферополец пойдет под суд

Собиравший данные о российских военных симферополец пойдет под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 37-летнего местного жителя обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Симферополец был противником проведения специальной военной операции. В марте 2023 года горожанин собирал информацию о месте дислокации российских военных. Уточняется, что житель крымской столицы снимал видео и делал отметки на интерактивной карте.

«Полученные сведения он направил в одном из мессенджеров в публичный канал, используемый службой безопасности Украины», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что крымчанина задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело направили в Верховный суд республики.