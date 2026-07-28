В школах Крыма прошло более 80 уроков налоговой грамотности

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УФНС России по Республике Крым подвело итоги работы в минувшем учебном году. В школах всех крымских районов состоялось 88 уроков налоговой культуры и грамотности, сообщили в ведомстве.

Уроки направлены на формирование у детей правовой культуры и осознанного отношения к обязанностям налогоплательщика. Школьники узнают об истории налогов, развитии налоговой системы в стране, основных налогах и работе налогового инспектора. Сотрудники службы получают от детей обратную связь, что помогает совершенствовать формат занятий.

Проект «юНГа» работает с 2022 года в рамках образовательной экосистемы ФНС ЛАБ. В крымских школах уроки налоговой грамотности стали частью образовательной системы с 2023–2024 учебного года.

Кроме того, при поддержке УФНС проводится ежегодный Марафон по финансовой грамотности «Наши налоги – достойное будущее страны», где оценивают детские творческие работы и педагогическое мастерство. Для подготовки школьников Управление разработало пособия «Основы налоговой грамотности» для младшего, среднего и старшего возраста. Эти пособия заняли первое место в конкурсе ФНС России «Лучшая книга» в номинации «Детям про налоги».