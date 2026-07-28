В Алуште управляющие компании обязали открыть все подвалы и помещения для укрытия

Подвалы и углубленные помещения должны быть свободны для использования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Все подземные и углубленные помещения в Алуште, которые можно использовать для укрытия, должны быть доступны. Об этом заявила глава городской администрации Галина Огнева.

«Дала команду всем управляющим компаниям открыть все подвалы, помещения, которые являются укрытиями», — сообщила Огнева.

Она также отметила, что в отдельных домах жители сами обратно повесили замки на входах в укрытия, и призвала их нести ответственность за такие действия. Огнева подчеркнула, что на данный момент все подвалы и углубленные помещения должны быть свободны для использования.