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НовостиОбщество28 июля 2026 9:25

В Алуште управляющие компании обязали открыть все подвалы и помещения для укрытия

Все подвалы и углубленные помещения для укрытия в городе должны быть доступны
Анастасия БУРМИСТРОВА
Подвалы и углубленные помещения должны быть свободны для использования

Подвалы и углубленные помещения должны быть свободны для использования

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Все подземные и углубленные помещения в Алуште, которые можно использовать для укрытия, должны быть доступны. Об этом заявила глава городской администрации Галина Огнева.

«Дала команду всем управляющим компаниям открыть все подвалы, помещения, которые являются укрытиями», — сообщила Огнева.

Она также отметила, что в отдельных домах жители сами обратно повесили замки на входах в укрытия, и призвала их нести ответственность за такие действия. Огнева подчеркнула, что на данный момент все подвалы и углубленные помещения должны быть свободны для использования.