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НовостиЧто происходит28 июля 2026 9:50

Керчь осталась без электричества из-за атаки ВСУ

Энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке
Анастасия БУРМИСТРОВА
Специалисты «Крымэнерго» и «Россети» проводят восстановительные работы

Специалисты «Крымэнерго» и «Россети» проводят восстановительные работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Керчь осталась без электричества во вторник, 28 июля, в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Кошель.

«Сегодня ночью энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена», — написал Кошель в своих соцсетях.

В настоящее время сотрудники компаний «Крымэнерго» и «Россети» занимаются восстановлением электроснабжения. Кроме того, из-за проблем с электричеством в городе частично ограничена подача воды. Для удобства жителей организован подвоз воды.