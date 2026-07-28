Керчь осталась без электричества из-за атаки ВСУ

Специалисты «Крымэнерго» и «Россети» проводят восстановительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Керчь осталась без электричества во вторник, 28 июля, в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Кошель.

«Сегодня ночью энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена», — написал Кошель в своих соцсетях.

В настоящее время сотрудники компаний «Крымэнерго» и «Россети» занимаются восстановлением электроснабжения. Кроме того, из-за проблем с электричеством в городе частично ограничена подача воды. Для удобства жителей организован подвоз воды.