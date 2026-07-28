В Севастополе суд взыскал 40 тысяч рублей за гибель косули под колесами авто

Суд взыскал 40 тысяч рублей за гибель косули в результате ДТП в Севастополе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Севастополя взыскал 40 тысяч рублей за гибель косули в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел утром 17 апреля. В районе поворота к селу Тыловое «Лада Ларгус» сбила косулю, которая выбежала на дорогу. В результате ДТП животное погибло. Сумма ущерба охотничьим ресурсам нашей страны составил 40 тысяч рублей.

«Гражданская ответственность водителя застрахована в севастопольском филиале страховой компании», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что с этой организации взыскали 40 тысяч рублей.