Борщ не сваришь: что можно приготовить на портативной газовой плите

В регионе резко вырос спрос на портативные газовые плиты, ранее известные, в основном, любителям туризма, охоты и рыбалки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму резко вырос спрос на портативные газовые плиты: они стали альтернативой для жителей негазифицированных домов, привыкших готовить на электричестве. Корреспондент «Крымской газеты» протестировал устройство в условиях перебоев с электричеством: приобрел такую плиту за 1000–2000 рублей. Она работает от цанговых баллончиков (220 г, 120–150 рублей за штуку). При экономном использовании одного баллона хватает на полтора-два часа — этого достаточно для ужина и нескольких чаепитий. Литр воды закипает за 6 минут.

На плите можно разогреть еду, сварить каши, макароны, яйца, обжарить овощи или приготовить простой суп. От сложных блюд (борщ, плов) лучше отказаться — они требуют много газа.

Плита быстро окупается и выручает при отключениях света. Главное — соблюдать меры безопасности: ставить на устойчивую поверхность, проветривать комнату, не хранить баллоны у нагревательных приборов и не проверять наличие газа «на слух».