Жители Крыма могут вакцинироваться от гепатита B

Прививка — это безопасный и доступный способ защиты от опасного заболевания. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В День борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля, Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает жителям региона о возможности пройти вакцинацию против гепатита B.

Вирусный гепатит B — это инфекционное заболевание печени, которое отличается крайне высокой заразностью. Если болезнь не обнаружить вовремя, она может привести к циррозу и раку.

Инфекция передается через кровь и другие биологические жидкости инфицированного человека. Заразиться можно через нестерильные иглы, несоблюдение правил стерилизации инструментов, татуировки, пирсинг, общие предметы личной гигиены, незащищенные половые контакты или от матери к ребенку. При этом важно отметить, что при бытовых контактах гепатит B не передается. Единственный действенный метод профилактики гепатита B — вакцинация. Перед процедурой пациент должен пройти осмотр у терапевта, чтобы исключить наличие противопоказаний.