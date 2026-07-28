Движение по Крымскому мосту снова перекрыли

Движение авто по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день 28 июля Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 14.23. Людей, которые находятся на объекте, просят сохранять спокойствие.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 10.34. В 11.01 стало известно, что ограничения сняли.