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НовостиЧто происходит28 июля 2026 11:33

Движение по Крымскому мосту снова перекрыли

Движение авто по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день 28 июля
Алексей ЕЛАГИН
Движение авто по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день 28 июля

Движение авто по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день 28 июля

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 14.23. Людей, которые находятся на объекте, просят сохранять спокойствие.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 10.34. В 11.01 стало известно, что ограничения сняли.