В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбиты три украинских беспилотника

Развожаев сообщил о трех сбитых украинских беспилотниках в Севастополе Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, в Севастополе отражают атаку ВСУ, были сбиты три украинских беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В настоящее время в Севастополе работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

«Сбито 3 БПЛА в Балаклавском районе», – написал глава города-героя.

Развожаев призвал севастопольцев соблюдать меры безопасности. Губернатор порекомендовал горожанам покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.