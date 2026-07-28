В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбиты три украинских беспилотника

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 28 июля, в Севастополе отражают атаку ВСУ, были сбиты три украинских беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В настоящее время в Севастополе работают средства ПВО и мобильные огневые группы.
«Сбито 3 БПЛА в Балаклавском районе», – написал глава города-героя.
Развожаев призвал севастопольцев соблюдать меры безопасности. Губернатор порекомендовал горожанам покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.