Движение авто по Крымскому мосту снова открыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновилось Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Напомним, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день. Соответствующая информация была опубликована в 14.23. Людей, которые находились на объекте, просили сохранять спокойствие.

В 14.57 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 10.34. В 11.01 стало известно, что ограничения сняли.