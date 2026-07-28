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НовостиЧто происходит28 июля 2026 12:01

Движение авто по Крымскому мосту снова открыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновилось
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновилось

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновилось

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Напомним, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день. Соответствующая информация была опубликована в 14.23. Людей, которые находились на объекте, просили сохранять спокойствие.

В 14.57 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 10.34. В 11.01 стало известно, что ограничения сняли.