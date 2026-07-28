Перед Крымским мостом скопилось более 150 автомобилей

Очереди перед Крымским мостом появились со стороны Тамани и Керчи. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Проезда по Крымскому мосту ожидают более 150 автомобилей, следует из данных, опубликованных в канале «Крымский мост: оперативная информация».

После временного ограничения движения на мосту, которое длилось чуть более получаса, с обеих сторон образовались заторы. По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 120 автомобилей. В то же время со стороны Керчи стояло 55 транспортных средств.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту также временно перекрывали в утренние часы, примерно с 10:35 до 11:00.