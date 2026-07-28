Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 28 июля Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение было опубликовано в 14.07. Позднее Развожаев рассказал, что в Севастополе отражали атаку ВСУ. В городе работали средства ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе сбили три беспилотника.

В 15.40 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев.