Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 28 июля, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение было опубликовано в 14.07. Позднее Развожаев рассказал, что в Севастополе отражали атаку ВСУ. В городе работали средства ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе сбили три беспилотника.
В 15.40 стало известно, что опасность миновала.
«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев.