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НовостиОбщество28 июля 2026 13:13

Спорткомплекс в Красногвардейском районе Крыма построили на 55%

Работы планируют завершить 1 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Минстрой Крыма

Фото: Минстрой Крыма

В Красногвардейском районе Крыма строят спортивный комплекс, работы выполнены на 55%. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.

Спорткомплекс строят в селе Амурское. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта». На сегодняшний объекте полностью готов внутренний контур. Там выполнили отделку стен и потолков. Рабочие уложили резиновое покрытие и линолеум. Кроме того, в спорткомплексе смонтировали инженерные сети.

«Сейчас основные силы рабочих сосредоточены на наружных работах: отсыпке стадиона и устройстве беговых дорожек», – говорится в сообщении.

Строительство началось в феврале. Планируется, что работы завершатся 1 сентября 2026 года.