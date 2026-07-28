Спорткомплекс в Красногвардейском районе Крыма построили на 55%

Фото: Минстрой Крыма

В Красногвардейском районе Крыма строят спортивный комплекс, работы выполнены на 55%. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.

Спорткомплекс строят в селе Амурское. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта». На сегодняшний объекте полностью готов внутренний контур. Там выполнили отделку стен и потолков. Рабочие уложили резиновое покрытие и линолеум. Кроме того, в спорткомплексе смонтировали инженерные сети.

«Сейчас основные силы рабочих сосредоточены на наружных работах: отсыпке стадиона и устройстве беговых дорожек», – говорится в сообщении.

Строительство началось в феврале. Планируется, что работы завершатся 1 сентября 2026 года.