«Однажды я рискнула попробовать сырые кабачки»: сибирячка стала мамой редкой тройни

Фото: предоставлено героиней публикации

23-летняя жительница Новосибирска Мария Григорьева вела активный образ жизни всю беременность — даже за месяц до родов ездила в Кемерово. Живот рос стремительно: на 22-й неделе выглядел как на 40-й. За всю беременность она набрала 19 кг.

«Я люблю поесть и пробовать разное. В третьем триместре у меня появилась странная тяга к сырым кабачкам. Однажды я приготовила их в кляре, но они плохо прожарились. Муж есть отказался, а я рискнула попробовать — и мне настолько понравилось, что даже лежа в палате, просила привезти мне свежие кабачки и ела их сырыми», — поделилась Мария.

На 29-й неделе ее госпитализировали с гестационным сахарным диабетом, артериальной гипертензией и преэклампсией, а на 30-й неделе у одной из девочек выявили задержку внутриутробного развития. После консилиума с московскими врачами приняли решение делать кесарево сечение на 34-й неделе. Самая маленькая девочка родилась с весом 870 граммов, передает «Горсайт».

Мария очень хотела рожать сама, но врачи не рискнули. Операция прошла успешно, и спустя 4,5 часа после кесарева она уже ходила. Врачи пояснили, что у семьи родилась редкая трихориальная и триамниотическая тройня — каждый плод развивался в своей оболочке и с собственной плацентой.

Сейчас Мария находится в больнице вместе с детьми. Ухаживать за тройней помогает ее мама: они кормят и укладывают малышей по очереди, в том числе ночью. Муж снял просторную квартиру и подготовил все необходимое.

Девушка признается, что режим ухода налажен, но сложно, когда дети плачут одновременно. Несмотря на усталость, она ведет блог о материнстве, где за жизнью тройняшек следят сотни подписчиков.