Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В летние месяцы в Крыму традиционно активизируются жуки-нарывники. Об этом сообщает «АиФ-Крым».
Как пояснил зоолог Владимир Гладун, жуки-нарывники могут стать вредителями для сельского хозяйства лишь в том случае, когда эти насекомые плодятся в большом количестве.
«А так – нет, они питаются растениями и никогда не относились к вредителям», – рассказал специалист.
Однако такие жуки выделяют кантаридин. Это вещество является токсичным. При его попадании на кожу там могут образоваться ожоги, а также волдыри.