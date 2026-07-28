В Крыму традиционно активизируются жуки-нарывники Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В летние месяцы в Крыму традиционно активизируются жуки-нарывники. Об этом сообщает «АиФ-Крым».

Как пояснил зоолог Владимир Гладун, жуки-нарывники могут стать вредителями для сельского хозяйства лишь в том случае, когда эти насекомые плодятся в большом количестве.

«А так – нет, они питаются растениями и никогда не относились к вредителям», – рассказал специалист.

Однако такие жуки выделяют кантаридин. Это вещество является токсичным. При его попадании на кожу там могут образоваться ожоги, а также волдыри.