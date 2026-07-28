В двух поселках под Евпаторией введут графики подачи воды

При проведении аварийно-ремонтных работ подача воды может быть ограничена вне зависимости от графика Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июля по 4 августа в двух поселках Евпатории водоснабжение будет осуществляться по графику. Об этом проинформировали в компании «Вода Крыма».

В связи с многочисленными отключениями и нестабильной подачей электроэнергии на водозаборы подача воды в поселке Мирный будет осуществляться с 05:30 до 09:30 и с 17:30 до 21:30, а в поселке Новоозерное — с 05:30 до 09:30 и с 19:30 до 23:30.

При проведении аварийно-ремонтных работ подача воды может быть ограничена вне зависимости от графика.