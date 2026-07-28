Время фиксировать ставки: объем средств населения в банках вырос на 0,3% в июне

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В июне объем средств населения в российских банках вырос на 0,3%, следует из данных ЦБ. На этом фоне участники рынка стремятся привлечь вкладчиков, предлагая зафиксировать повышенную доходность на длинные сроки. до того, как снижение ключевой ставки потянет проценты по депозитам вниз.

Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более.

- Размещение средств «вдолгую» позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений ЦБ, - подчеркнул Алексей Охорзин.

Эксперт рекомендует диверсифицировать сбережения: под фундаментальные цели открывать длинные депозиты, а для срочных нужд держать средства на коротких вкладах или накопительных счетах. В июне нарастил портфель розничных пассивов более чем на 1,5%.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2026 года совокупный объем привлеченных средств в банковской системе вырастет на 10% и превысит 72 трлн рублей. Тренд на длинные деньги усиливается: вкладчики все активнее пользуются моментом до очередного витка смягчения денежно-кредитной политики.