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НовостиОбщество28 июля 2026 17:01

В Симферополе снова начнет курсировать автобус №53

На линию выйдут пять автобусов
Анастасия БУРМИСТРОВА
Автобус будет следовать от 7-й городской больницы до ЖК «Тюльпаны»

Автобус будет следовать от 7-й городской больницы до ЖК «Тюльпаны»

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Симферополе планируют возобновить работу автобусного маршрута № 53. Об этом заявили в городской администрации.

Маршрут свяжет 7-ю городскую больницу с жилым комплексом «Тюльпаны». На линии будут работать пять автобусов, интервал между которыми составит около 25 минут. График движения разработают с учетом пожеланий местных жителей.

Кроме того, по просьбе жителей микрорайона «Крымская роза» сотрудники управления транспорта и связи администрации провели проверку. Сейчас этот район обслуживают автобусы маршрутов № 81 и № 67. Во время выезда специалисты оценили текущую транспортную ситуацию и обсудили возможные улучшения маршрутной сети.