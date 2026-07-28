Над Крымом, Азовским и Черным морями сбили БПЛА

Средства ПВО отразили атаку в период с 8 до 20 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 28 июля российские системы ПВО уничтожили 112 беспилотников ВСУ над российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, в период с 8 утра до 20:00 БПЛА самолетного типа были сбиты над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем, а также над территориями Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Тульской и Московской областей.