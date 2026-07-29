Для строительства дороги в Крыму изымут 20 участков и зданий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для строительства дороги в Крыму планируют изъять 20 земельных участков и зданий. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Для строительства и реконструкции автодороги Симферополь – Алушта – Ялта планируют изъять семь земельных участков. Работы будут проводиться на участке с 155-го по 180-й километр. Кроме того, изымут 13 нежилых зданий. Недвижимость находится в селе Привольное Симферопольского района, а также в алуштинском селе Верхняя Кутузовка.