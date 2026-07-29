Курорты Крыма вошли в топ-10 дорогостоящих направлений для отдыха в августе

Южный берег Крыма Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Крымские курорты Мысовое и Мисхор значатся в рейтинге мест, где очень затратно снять номер в отеле или гостевом доме.

«На первом месте Абрау-Дюрсо, на втором месте Осташков – 9972, а на третьем - Зеленоградск в Калининградской области», - эксперты сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые дорогостоящие направления для вояжей в августе 2026.

Топ-10 самых дорогостоящих локаций для отдыха в августе 2026: (средняя стоимость ночи в рублях/ средняя продолжительность поездки)

Абрау-Дюрсо, 10551/4;

Осташков, 9972 /7;

Зеленоградск, 9775 /7;

Выборг, 9180 /3;

Сортавала (Карелия). 8920/ 3;

Архыз, 8766 /5;

Мысовое ( Крым), 8350 /8;

Мисхор, 8323/ 7;

Новомихайловский ( Краснодарский край), 7825 /7;

Дивноморское (Краснодарский край), 7607 /9.