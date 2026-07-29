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НовостиЧто происходит29 июля 2026 5:32

Железные дороги Крыма и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек

Более 3,5 тысячи человек охраняют железные дороги в Крыму и Новороссии
Алексей ЕЛАГИН
Более 3,5 тысячи человек охраняют железные дороги в Крыму и Новороссии

Более 3,5 тысячи человек охраняют железные дороги в Крыму и Новороссии

Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

К охране железных дорог, находящихся в Крыму и Новороссии, привлекли более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров, что в ведомственной охране трудятся более 59 тысяч человек. Эти люди круглосуточно охраняют более 1,5 тысячи объектов. Сотрудники сопровождают грузы от Калининграда до Сахалина.

«Также, несмотря на имеющиеся угрозы и риски, более 3,5 тысячи человек несут свою службу на территориях Крыма и Новороссии», – рассказал Сахаров на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.