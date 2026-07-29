По всему Крыму действуют ограничения энергоснабжения

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 29 июля Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, на всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«Отключения происходят оперативно», – говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, это зависит от ситуации в энергорайонах. Свет отключают для поднятия уровня напряжения, недопущения перегрузки сети, а также для того, чтобы провести ремонтные работы.

«Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации энергоснабжения полуострова», – заверили в «Крымэнерго».