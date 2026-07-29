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НовостиОбщество29 июля 2026 6:12

По всему Крыму действуют ограничения энергоснабжения

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 29 июля
Алексей ЕЛАГИН
На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 29 июля

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 29 июля

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, на всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«Отключения происходят оперативно», – говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, это зависит от ситуации в энергорайонах. Свет отключают для поднятия уровня напряжения, недопущения перегрузки сети, а также для того, чтобы провести ремонтные работы.

«Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации энергоснабжения полуострова», – заверили в «Крымэнерго».