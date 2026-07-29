Зеленский: возвращение Крыма под контроль Киева не стоит на повестке дня Фото: REUTERS.

Вопрос возвращения Крымского полуострова под контроль Украины не стоит на повестке дня. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«К сожалению, нет. Или пока нет – мы посмотрим, я не знаю», – сказал он в интервью Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией. Такие слова председатель Госсовета Владимир Константинов назвал обыкновенным фашизмом. При этом он затруднился сказать, думает ли главарь киевского режима так на самом деле. Председатель Госсовета предположил, что до какого-то момента Зеленского такие вопросы и вовсе не интересовали.

Заявление Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала главаря киевского режима банковским отребьем. Представитель МИД подчеркнула, что крымчане сделали свой исторический выбор, который стал результатом политических процессов, начавшихся после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Захарова напомнила, что большинство жителей проголосовало за присоединение к России.