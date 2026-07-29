Опыт службы помогает в новом деле: сотрудница МВД вышла на пенсию и стала кондитером

Фото: предоставлено "Горсайту" героиней публикации

41-летняя Светлана Шведова два десятилетия проработала в органах внутренних дел в Кемеровской области. В 2024 году вышла на пенсию и решила воплотить давнее увлечение — кондитерское искусство. К этому моменту она уже экспериментировала с рецептами в свободное время, вела соцсети, где ее рецепты набирали популярность, и прошла обучение у известного шеф-кондитера Александра Кислицына.

Первыми сложными изделиями стали муссовые пирожные в виде яблок, которые сегодня постоянно заказывают на корпоративы и дни рождения. Сейчас в ее арсенале — авторские торты и трендовые корпусные пирожные.

Служба в правоохранительных органах привила дисциплину, стрессоустойчивость, пунктуальность и внимание к деталям, что помогает в кондитерском деле.

«Еще со службы я привыкла быть собранной даже в самых авральных ситуациях», — сказала Светлана корреспонденту «Горсайта».

По словам кондитера, сибиряки особенно любят меренговые рулеты, десерты в шоколадном корпусе и легкие ягодные сочетания. Среди ее фирменных изделий — фисташковый пирог с ванильным кремом и ягодами, который она называет десертом-ассоциацией с Новосибирском.

Самый запоминающийся случай: клиент просил нежно-голубой торт, а получился ярко-синим из-за пигментации красителя. Но заказчику результат настолько понравился, что он забрал его как есть.

В планах Светланы — освоить создание зефира и многоярусных свадебных тортов, а также открыть собственную кофейню с авторскими десертами.