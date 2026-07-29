«Просто танцы не помогут»: эксперты - о борьбе с детским ожирением

Танцы не помогут без диеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За последние пять лет число детей до 14 лет с ожирением выросло на 28%, а среди подростков до 17 лет — на 30%. Крымские педагоги уверены: танцы помогают, но только в комплексе с питанием и режимом.

По данным Росстата, количество случаев ожирения у детей и подростков стремительно растет по всей стране, и Крым не исключение. В республике, как и в целом в России, специалисты связывают это с малоподвижным образом жизни, стрессами и злоупотреблением фастфудом. Всего в стране 480 тысяч школьников уже имеют диагноз «ожирение».

Хореографы подтверждают: систематические занятия танцами дают отличную физическую нагрузку, развивают пластику и дисциплину. Однако, по словам педагога танцевального центра «Парадокс» Карины Давидон, танцы не помогут, если ребенок продолжает неправильно питаться.

«Если ребенок уже с ожирением, то просто танцы ему не помогут. Успех возможен только в комплексе: питание, режим сна, регулярные занятия без пропусков», — подчеркнула хореограф в беседе с корреспондентом «Крымской газеты».

Тренер по брейкингу Рома Волков добавляет, что танцы ценны не столько сжиганием калорий (до 600–800 в час), сколько увлеченностью и эмоциональной вовлеченностью. «Танцы — самый интересный способ поддерживать себя в хорошей физической форме», — отмечает он.

Главное, чтобы и дети, и родители понимали: танцы — это спорт, требующий регулярности и дисциплины. Без этого, даже в Крыму с его активной курортной жизнью, победить проблему детского ожирения не получится.