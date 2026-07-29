Бастрыкин поручил завести уголовное дело после наезда питбайкера на 7-летнюю девочку в Тихорецке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате ДТП в Краснодарском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тихорецке Краснодарского края водитель питбайка сбил семилетнюю девочку на велосипеде и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 27 июля на центральной площади города. В результате наезда ребенок, предположительно, получил травмы.

Следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят проверку по данному факту. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования, сообщают наши коллеги из kubnews.ru.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе личность водителя питбайка, скрывшегося с места ДТП. По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району организована доследственная проверка.