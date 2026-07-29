Крымчанина судили за участие в террористическом батальоне

Крымчанин получил девять лет колонии за участие в террористическом батальоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Херсонской области 38-летнего жителя Крыма признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

В 2016 году крымчанин вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»*. Мужчина активно участвовал в деятельности, направленной против интересов нашей страны. Он занимался проверкой людей и машин на пунктах пропуска российско-украинской границы. Крымчанин охранял объекты батальона и вел подсобное хозяйство. Кроме того, он обеспечивал участников организации продуктами и обмундированием.

Было возбуждено уголовное дело. Генический районный суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Первый год осужденный будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

* террористическая организация, запрещенная в России