В некоторых районах Ялты сохраняются проблемы с электроснабжением

Специалисты «Крымэнерго» трудятся непрерывно для восстановления электроснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых районах Ялты, включая поселки Массандра, Отрадное и Никита, сохраняются проблемы с подачей электроэнергии. Специалисты «Крымэнерго» трудятся непрерывно для восстановления электроснабжения, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.

Олефиренко отметил, что поступает большое количество обращений, связанных с отсутствием электричества. Все эти жалобы стараются оперативно обработать.

«В каждый дом, который обесточен, рано или поздно энергия придет. Где-то в ручном режиме, где-то благодаря ремонтным работам, но, поверьте, никто не останется незамеченным», — подчеркнул заместитель главы администрации Ялты.

Дополнительно было решено начать поквартирные и подомовые обходы. Во время них будут посещать каждую квартиру и каждый адрес, чтобы помочь нуждающимся.