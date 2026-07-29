В Севастополе неизвестный избил 12-летнего самокатчика: полиция проводит проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Севастополе неизвестный избил 12-летнего подростка на самокате, по факту случившегося полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
В полицию обратилась 38-летняя жительница Севастополя. Горожанка сообщила, что во вторник, 28 июля, неизвестный мужчина избил ее 12-летнего сына, который проезжал мимо на самокате. Это произошло около восьми вечера в районе торгового центра «Метро».
«С полученными травмами мальчик вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение», – рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Они устанавливают личность нападавшего.