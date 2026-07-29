Передававшего СБУ данные о Черноморском флоте севастопольца приговорили к 18 годам

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Севастопольца, передававшего СБУ сведения о Черноморском флоте, приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Суд установил, что 66-летний житель Севастополя вышел на контакт с сотрудником СБУ, собирал и передавал данные о дислокации военной техники и кораблей ЧФ РФ, а также средств их механической защиты. Кроме того, мужчина выполнял задания по слежке за военнослужащими Минобороны РФ и их автомобилями. По координатам, переданным ему СБУ, он поднял схрон с компонентами самодельного взрывного устройства.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тысяч рублей и ограничению свободы на год по обвинению в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ и устройств, а также в государственной измене. Приговор пока не вступил в законную силу.