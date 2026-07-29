Два гектара сухой травы выгорело в селе Кировского района Крыма

К борьбе с огнем было привлечено 64 человека и 13 единиц техники Фото: Ольга ЮШКОВА.

В селе Новопокровка Кировского района Крыма 28 июля произошел пожар, охвативший два гектара сухой травы.

По информации Главного управления МЧС России по Республике Крым, на момент прибытия пожарных общая площадь выгоревшей территории составила два гектара, из которых 200 квадратных метров были активно охвачены пламенем по кромке.

Благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС, местных властей, добровольцев и волонтеров, распространение огня удалось предотвратить. Пожар был полностью ликвидирован на площади двух гектаров. В тушении принимали участие 64 человека, также было задействовано 13 единиц техники.