В Джанкойском районе мужчина избил знакомого за шум: ему дали условный срок

Крымчанин избил знакомого за шум возле его дома и получил три года условно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Джанкойском районе Крыма 42-летнего местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 22 мая в селе Чайкино. Около одного из домов у крымчанина возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил оппонента по голове.

«Пострадавшему причинен ушиб головного мозг и субдуральное кровоизлияние», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Как пояснил фигурант, знакомый пришел к его дому, будучи пьяным. Приятель вел себя шумно и стучал по калитке битой. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному назначили испытательный срок на год.