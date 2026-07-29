В Крыму осудили двух агентов разведки Украины

Фото: прокуратура Крыма

В Крыму двое местных жителей осуждены за госизмену и незаконное хранение взрывчатки, сообщает прокуратура республики.

Являясь противниками проведения специальной военной операции, подсудимые вступили в переписку в одной из соцсетей с представителем главного управления разведки Украины и получили задание извлечь из тайников в пригороде Симферополя самодельное взрывное устройство на основе гексогена.

Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю изъяли СВУ и пистолет. Верховный Суд республики приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы, штрафу в 300 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев. Второго осудили на 22 года лишения свободы, 500 тысяч рублей штрафа и аналогичное ограничение свободы. Их отправят в колонию строгого режима.