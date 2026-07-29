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НовостиОбщество29 июля 2026 13:52

Крымчанина арестовали на трое суток за повторную незаконную тонировку

Нарушитель – житель Сакского района
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанина арестовали на трое суток за повторную незаконную тонировку

Крымчанина арестовали на трое суток за повторную незаконную тонировку

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Евпатории 25-летнего жителя Сакского района арестовали на трое суток за повторную незаконную тонировку. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили машину, светопропускание ветрового и передних боковых стекол которого не соответствовало нормативам. Выяснилось, что водителя уже привлекали к административной ответственности за незаконную тонировку. В мае молодому человеку вынесли требование об устранении нарушения.

Однако водитель этого не сделал. Поэтому на него вновь завели административное дело. Суд назначил крымчанину трое суток административного ареста. Отбывать это наказание нарушитель будет в изоляторе временного содержания.

Крымчанина арестовали на трое суток за повторную незаконную тонировку