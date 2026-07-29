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НовостиОбщество29 июля 2026 14:05

В Севастополе 30 июля ограничат электроснабжение для юридических лиц

Мера связана с аварийными ремонтами на объектах энергосистемы за пределами города
Ирина ГЕРЦ
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе в среду, 30 июля, с 7:00 до 21:00 вводятся ограничения электроснабжения для юридических лиц, передает «АиФ Крым» со ссылкой на «Севастопольэнерго».

Мера распространяется исключительно на организации и предприятия. Ограничения связаны с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города.

В «Севастопольэнерго» подчеркнули, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.

«Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации», — говорится в сообщении компании.