Площадь горящего здания в Алуште увеличилась до 1 500 квадратных метров

На месте происшествия создан оперштаб для координации работы всех служб Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Площадь пожара в офисном здании в Алуште возросла до 1500 квадратных метров, проинформировали в управлении МЧС Крыма.

Обстановка ухудшается из-за сильного задымления и большого количества горючих материалов в офисе. Кроме того, из-за того, что здание старое, увеличивается риск обрушения при длительном пожаре.

«Предварительная площадь возгорания составляет 1500 кв. м. Подразделения реагируют по второму рангу пожара», — сообщили в МЧС Крыма.

На месте происшествия создан оперативный штаб для координации работы всех служб.