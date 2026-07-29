В Крымском федеральном университете сохранили количество бюджетных мест

Крымский федеральный университет опроверг информацию о сокращении бюджетных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ответственный секретарь приемной комиссии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Алексей Гусев развеял слухи о сокращении бюджетных мест в вузе.

«Мы вышли на стабильную цифру порядка двух тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Этого вполне достаточно», — сообщил Гусев в эфире «Радио Крым».

Он отметил, что общее число мест остается неизменным, но при этом снижается количество бюджетных мест, например, на экономических и юридических факультетах, в то время как расширяется список технических специальностей.

Также Гусев отметил, что уменьшение бюджетных мест в 2021–2023 годах было связано с тем, что крымские вузы теперь конкурируют на равных с другими российскими университетами и не получают бюджетные места вне конкурса, как это было раньше. На каждое место претендует около 3,5 абитуриентов, но на некоторых программах конкурс может быть очень высоким, так как один человек имеет право подать до пяти заявлений.