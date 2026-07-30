Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях в августе

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Феодосия, Ялта, Алушта, Судак и Евпатория значатся в рейтинге мест, где чаще всего в августе снимают номера в отелях.
«На первом месте оказался Сочи, на втором Анапа, а на третьем – Феодосия», - аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали востребованные направления для отдыха в отелях в августе 2026.
Топ-10 самых популярных направлений для размещения в отелях в августе(средняя стоимость ночи в рублях), передают наши коллеги из kubnews.ru.
Сочи, 5356;
Анапа, 5046;
Феодосия, 4705;
Геленджик, 6399;
Ялта, 7093;
Алушта, 6232;
Судак, 5073;
Евпатория, 5043;
Санкт-Петербург, 5352;
Кабардинка, 6718.