Крым частично остался без света

Часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 30 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова», – говорится в сообщении.

Такая ситуация связана с повреждением объектов «Крымэнерго», а также магистральной сети. На всей территории региона действуют ограничения электроснабжения. Свет отключают оперативно. Это зависит от ситуации в энергорайонах. Это нужно для поднятия уровня напряжения, не допущения перегрузки сети, а также для выполнения ремонтных работ.

«Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся круглосуточно», – добавили в «Крымэнерго».