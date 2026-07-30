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НовостиЧто происходит30 июля 2026 5:58

Крым частично остался без света

Часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 30 июля
Алексей ЕЛАГИН
Часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 30 июля

Часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 30 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова», – говорится в сообщении.

Такая ситуация связана с повреждением объектов «Крымэнерго», а также магистральной сети. На всей территории региона действуют ограничения электроснабжения. Свет отключают оперативно. Это зависит от ситуации в энергорайонах. Это нужно для поднятия уровня напряжения, не допущения перегрузки сети, а также для выполнения ремонтных работ.

«Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся круглосуточно», – добавили в «Крымэнерго».