В Севастополе подросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В среду, 29 июля, в Севастополе 15-летний подросток на мопеде Honda сбил 89-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 14.45. 15-летний подросток ехал на мопеде по улице Драпушко. В районе дома № 6/1 водитель сбил 89-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неустановленном месте, хотя рядом имелся пешеходный переход.

«В результате ДТП пенсионерка получила травмы и доставлена в медицинское учреждение», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мопед изъяли и поместили на спецстоянку. На подростка составили административный протокол за вождение без прав. Кроме того, женщину оштрафовали на тысячу рублей за переход в неположенном месте. Обстоятельства происшествия выясняются.