600 метров земли и одна квартира без налога: кому в Крыму положены льготы по имуществу

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Пенсионеры и предпенсионеры Крыма могут получить льготы по налогам на имущество в проактивном режиме, без подачи отдельного заявления. Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.

По земельному налогу налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров участка. Вычет действует в отношении одного участка по выбору владельца. Если налогоплательщик не уведомил налоговый орган о своем выборе, льгота применяется автоматически к участку с наибольшей суммой налога.

По налогу на имущество для предпенсионеров действует освобождение от налогообложения одного объекта каждого вида (квартиры, жилого дома, гаража, хозпостройки до 50 кв. м), если он не используется в предпринимательской деятельности.

Льготы предоставляются в беззаявительном порядке на основании сведений о статусе предпенсионера, которые Социальный фонд регулярно передает в ФНС России. Дополнительные льготы могут устанавливаться муниципальными властями — с ними можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».