Рыцарские доспехи за 1,5 миллиона рублей: реконструкторы из Новосибирска рассказали о своем хобби

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Реконструкторы досконально воссоздают быт и военное дело разных эпох — от викингов до Великой Отечественной войны. Историк Вадим Зевлевер, основавший клубы «Дельстер» и «Серебряный Лев», отмечает, что рыцарский комплект стоит до 1,5 млн рублей. Руководитель «Северного берега» Андрей Мельников мечтает построить корабль викингов — его клуб участвует в фестивалях, самый масштабный из которых — «Русборг» в Липецкой области, где до 1000 человек живут в крепости несколько дней, передает «Горсайт».

Клуб «Поколение» воссоздает события ВОВ: реконструкторы изучают уставы и мемуары. Главное отличие от косплея — достоверность материалов. Фестивали собирают десятки тысяч зрителей: на «Княжьем дворе» было 70 тыс. человек, на «Дне Бородина» — 200 тыс.

«Каждый занимается тем, что ему нравится», — говорит Андрей Мельников. И хотя хобби требует больших вложений (меч — до 100 тыс. рублей), настоящие энтузиасты готовы на это.