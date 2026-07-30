Пять центров содействия населению открыли в Феодосии и пригороде

Ситуация с электроснабжением в округе остается сложной Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии и пригороде работают пять центров помощи населению. Об этом проинформировал глава городской администрации Владимир Ким.

Ситуация с электроснабжением в районе по-прежнему остается напряженной. Энергетики трудятся круглосуточно, стараясь возобновить подачу электричества. Чтобы зарядить мобильные телефоны и портативные аккумуляторы, можно обратиться в центр содействия. В Феодосии он находится в школе № 17 на ул. Гарнаева, 70, в поселке Приморский на ул. Советской, 6, в ДК «Бриз» и в художественной школе на ул. Гагарина, 17, в селе Береговое на ул. Приморской, 11Б, а в микрорайоне Ближние Камыши в здании школы № 12 по ул. Дружбы, 44.