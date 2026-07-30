В Крыму 16-летний подросток из Астрахани незаконно торговал бензином

Фото: пресс-служба МВД по РК

На выезде из Керчи 16-летний подросток из Астрахани незаконно торговал бензином в канистрах. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Правоохранители заметили автомобиль, в котором молодой человек незаконно продавал топливо в канистрах. Им оказался 16-летний житель Астрахани. Подросток приезжал в Крым на машине, которой управлял его знакомый. Разрешительных документов у юноши не было.

Правоохранители изъяли 11 канистр, в которых было в общей сложности 110 литров бензина. На подростка завели административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации». Его родителям грозит ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.