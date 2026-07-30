В Феодосии пострадавшему от собаки ребенку заплатят 50 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии заплатят 50 тысяч рублей ребенку, который пострадал от нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел на одной из улиц Феодосии. Мальчика несколько раз укусила за ногу собака.

«От полученных травм несовершеннолетний испытал нравственные и физические страдания, вызванные болевыми ощущениями», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило иск в суд. С владельца собаки взыскали 50 тысяч рублей.