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НовостиОбщество30 июля 2026 9:57

В Феодосии пострадавшему от собаки ребенку заплатят 50 тысяч рублей

Иск подала прокуратура
Алексей ЕЛАГИН
В Феодосии пострадавшему от собаки ребенку заплатят 50 тысяч рублей

В Феодосии пострадавшему от собаки ребенку заплатят 50 тысяч рублей

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии заплатят 50 тысяч рублей ребенку, который пострадал от нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел на одной из улиц Феодосии. Мальчика несколько раз укусила за ногу собака.

«От полученных травм несовершеннолетний испытал нравственные и физические страдания, вызванные болевыми ощущениями», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило иск в суд. С владельца собаки взыскали 50 тысяч рублей.