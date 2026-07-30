В Феодосии пострадавшему от собаки ребенку заплатят 50 тысяч рублей

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В Феодосии заплатят 50 тысяч рублей ребенку, который пострадал от нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Инцидент произошел на одной из улиц Феодосии. Мальчика несколько раз укусила за ногу собака.
«От полученных травм несовершеннолетний испытал нравственные и физические страдания, вызванные болевыми ощущениями», – рассказали в прокуратуре.
Надзорное ведомство направило иск в суд. С владельца собаки взыскали 50 тысяч рублей.